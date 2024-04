Des séances familiales le dimanche à l’UGC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 7 avril au 23 juin 2024, UGC lance LES PESTACLES UGC : 12 grands films pour petits spectateurs dans 33 cinémas UGC partout en France dont Toulouse. Un tarif unique de 6€ permettra au plus grand nombre de vivre cette expérience.

A partir de 4 ans, les plus petits pourront découvrir MON VOISIN TOTORO, ERNEST ET CELESTINE, ou encore PORCO ROSSO. A partir de 8 ans, les plus grands pourront apprécier WALL-E, LA-HAUT ou encore TOUT EN HAUT DU MONDE.

France Inter, première radio de France, est partenaire de l’événement. Afin d’enrichir l’expérience, les 12 films seront précédés de la diffusion d’extraits des podcasts France Inter Les Odyssées et Bestioles. Cette innovation permettra aux petits et grands de plonger dans les aventures des grandes figures de l’histoire et de découvrir le monde animal dans un environnement immersif unique.

UGC continue ainsi à cultiver sa raison d’être : faire vivre la passion du cinéma et encourager la curiosité des spectateurs en exposant toute la diversité des films. « Le cinéma est une formidable expérience familiale, pour contribuer à l’éducation des enfants, aider les parents à gérer l’exposition aux écrans ou tout simplement vivre un moment unique en famille. Avec LES PESTACLES UGC, nous sommes très heureux d’ajouter une nouvelle initiative à destination des familles, qui plus est avec un partenaire aussi majeur que France Inter », explique Samuel Loiseau, Directeur Général des opérations Cinémas UGC

Rendez-vous dès le 7 avril pour cette programmation parfaite pour les vacances à l’UGC Toulouse – Montaudran. Infos : https://www.ugc.fr/