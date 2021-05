Barrage L1/L2 : Le TFC perd une bataille face à Nantes!

Partager Facebook

Face à Nantes (Ligue 1), le Toulouse FC s’est incliné au Stadium de Toulouse pour le match aller des barrages (1-2). Il faudra gagner dimanche !





L’affaire se complique. Pour ce match aller des barrages pour la montée en Ligue 1, le Toulouse FC s’est fait surprendre par les canaris. Nantes ouvre rapidement la marque par Blas (10e), très présent sur le plan offensif. Chez eux, les toulousains n’attendent pas pour revenir au score par Machado (19e, 1-1) mais les nantais ne veulent pas en rester là. Kolo Muani donne rapidement un nouvel avantage, cette fois définitif, au FC Nantes (1-2, 22e).

Jeudi soir, Nantes était plus solide et les violets n’ont pas trouvé la clé pour déstabiliser le pensionnaire de Ligue 1. L’écart entre les deux clubs s’est vu dans le premier acte, et dans la défense nantaise sur le second. Nantes pourra regretter les occasions ratés du match dans ce barrage. Les violets peuvent encore y croire !

Toulouse sait ce qu’il reste à faire : la victoire impérativement dimanche au Stade de la Beaujoire. Le Téfécé reste debout, et il reste 90 minutes pour poursuivre le rêve.

Le résumé TFC – Nantes