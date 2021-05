Les toulousains JOYE et YEAHMAN aux Inouis du Printemps de Bourges

Le printemps de bourges aura lieu du du 22 au 27 juin cette année avec 2 groupes toulousains!

Pour la deuxième année consécutive, l’Occitanie Ouest (ex : Midi-Pyrénées) présente 2 projets musicaux au Printemps de Bourges : JOYE et YEAHMAN Malgré l’année particulière que le secteur subit, l’antenne OCCITANIE OUEST DES INOUIS DU PRINTEMPS DE BOURGES a reçu près de 180 candidatures. Sur 8 projets musicaux sélectionnés par un jury régional, JOYE et YEAHMAN ont séduit le jury national suite aux auditions qui ont lieu en huit clos en Mars dernier.

Ces deux jeunes artistes talentueux auront la chance de jouer devant l’ensemble des

professionnels francophones des musiques actuelles. Mais ils remportent également un accompagnement sur mesure, un stage de structuration professionnelle, des résidences scéniques, la tournée des iNOUiS … Bref, profiter du meilleur dispositif d’accompagnement en France !

Au terme du festival trois iNOUïS 2021 se verront remettre trois prix : le Prix du Printemps de Bourges, le Prix du Jury et le Prix du Public Riffx.

Qui est JOYE ?

JOYE jongle avec de denses boucles rappelant Rone, du r’n’b ovni, de l’electro- pop aérienne et du trip-hop inspiré. Entre énergie et onirisme, la chanteuse capte le meilleur des deux mondes, les pieds en club et la tête qui médite.

Qui est YEAHMAN ?

Avec le Toulousain multi-instrumentiste YEAHMAN, la kora malienne rencontre des boucles modulaires, un marimba enlace une boîte à rythmes et des samples de chants d’oiseaux sautillent sur un cavaquinho, cette petite guitare typique de la musique brésilienne.

Pour aller plus loin:

> https://www.printemps-bourges.com/les-inouis/