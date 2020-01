En juin 2020, le premier TEDxMatabiau aura lieu à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 1 ère édition de TEDxMatabiau aura lieu le Samedi 06 juin 2020 de 14h à 20h au Théâtre Garonne de Toulouse.

Cette première édition rassemblera une quinzaine d’intervenants qui exposeront leurs idées novatrices dans des domaines très variés autour de la thématique « Transformation ».

Et si la vie n’était qu’une histoire de transformation ? Serait-ce pour cela que nous sommes là ? Pour faire avancer un programme qui nous dépasse ou pouvons-nous pleinement en être acteur ? La transformation est ce cheminement qui mène vers un changement, une modification, une évolution de caractère, de nature, de fonction. Quelle personne, quel domaine y échappe ?Changer la forme, est-ce changer le fond ? Et inversement ?

Ce 1er TEDxMatabiau nous invitera à explorer la richesse de cette action qui semble porter l’ADNmême de la vie.

Créées en 1984 par l’américain Richard Saul Wurman, les conférences TED (Technology, Entertainment, Design) réunissent chaque année des esprits éclairés et passionnés. Elles ont pour but de diffuser les idées dans le monde selon le principe « Ideas worth spreading ». Les sujets abordés sont d’une grande diversité et peuvent notamment concerner l’économie, la politique, l’art, le monde des affaires, l’éducation, l’écologie, la psychologie…

Toulouse aura droit à la première édition de TEDxMatabiau en juin prochian. Mise en vente des places prochainement via le site Internet tedxmatabiau.fr