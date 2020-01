Jeanne Cherhal en concert à l’Aria ce samedi soir

Partager Facebook

Jeanne Cherhal est de retour avec l’album « L’An 40 » et une tournée française qui s’arrêtera à l’Aria de Cornebarrieu ce samedi 18 janvier 2020.

Fin 2017, à peine revenue de trois tournées successives, Jeanne Cherhal se sent convoquée par un nouvel album. Elle entreprend d’écrire une chanson par mois jusqu’à ce que… l’album s’ensuive. Partir seule une semaine par mois (La Réunion, le Sud de la France, l’Auvergne…) et revenir chaque fois avec un morceau. Et les voilà, ces 10 nouveaux titres : elle en signe les arrangements et en confie la réalisation à Seb Hoog. Le disque est enregistré entre Paris et Los Angeles …On n’a qu’une vie ! Elle poursuit ses rêves en sollicitant deux batteurs qu’elle admire et un chœur gospel, sous le soleil de Californie. Alors voilà : c’est reparti. Elle a hâte, tellement hâte. C’est un retour en groupe, avec deux pianos qu’elle souhaite voir jouer en même temps, en traque d’une sorte de transe. Au programme : être libre de défier les formats, plus que jamais, s’astreindre à être toujours plus surprenante… Cette tournée promet d’être très musicale, selon ses vœux, même s’il n’est pas question de laisser sa voix en coulisse, bien au contraire.

Jusqu’où ira-telle ? Réponse ce 18 janvier lors d’un concert à l’Aria de Cornebarrieu.

Jeanne Cherhal en concert

Samedi 18 janvier 2020

Aria Cornebarrieu

https://www.cornebarrieu.fr/aria/