Le Conseil départemental, parrain du match Stade Toulousain-Gloucester

Dimanche 19 janvier à 16h15, Georges Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne, donnera le coup d’envoi du match Stade Toulousain-Gloucester, quart de finale de la Coupe d’Europe, qui se déroulera au stade Ernest Wallon à Toulouse.

Pour la quatrième année consécutive, le Conseil départemental est un partenaire privilégié du Stade Toulousain, dont la notoriété et la réussite participent à l’attractivité du département.

A cette occasion, le Conseil départemental proposera dans l’enceinte du stade tout au long de l’après-midi un point d’information et de distribution du livret « Le rugby, c’est sans produit », en présence de joueurs du Stade Toulousain entre 15h et 16h. Ce livret de prévention, publié à l’automne 2019 par le Conseil départemental en collaboration avec le Comité départemental de rugby, est destiné à lutter contre les addictions et les dérives de produits stupéfiants (dopage, drogues, etc.) en informant les jeunes sur les risques liés aux excès sur leur santé.

Elaboré par les membres de la Commission médicale et les cadres techniques, ainsi que 80 clubs amateurs haut-garonnais, ce livret a été distribué à tous les clubs de rugby amateurs du département, ainsi qu’à la Maison des adolescents et sera distribuéau cours de l’année sur les événements sportifs soutenus par le Département.