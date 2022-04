En Images : Le Toulouse FC en Ligue 1 

Soir de fête de au Stadium. Deux années plus tard, le Toulouse Fc retrouve la Ligue 1 pour l’exercice 2022-2023. Les toulousains sont donc assurés de retrouver l’élite mathématiquement après son succès face à Niort (2-0). Une montée logique après la belle saison des violets amenés par Philippe Montanier. C’est devant 24 000 supporters survoltés que les Pitchouns ont fait le job mardi soir.

La soirée fut exceptionnelle avec des supporters sur la pelouse, de la joie dans les travers du Stadium comme dans les vestiaires des violets. Des images incroyables !

⚽️ Quelle soirée pour #Toulouse !

Un public déchaîné, du spectacle et une belle fête au Stadium !

On espérait ce succès, on attendait cette montée et ils l’ont fait !

Merci et bravo le @ToulouseFC !

On est en @Ligue1UberEats !#TFCCNFC pic.twitter.com/UYMBHfIYG7