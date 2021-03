Electro Deluxe en février 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Electro Deluxe présentera son 6e album au Bikini, près de Toulouse, le mardi 8 février 2022.

Pour son 6eme album, Electro Deluxe s’aventure en territoire inconnu, quelque part entre groove organique et émotions digitales. Jouant avec les frontières stylistiques, « APOLLO » nous emmène en direction des grands espaces, vers un univers musical nouveau.

Après 20 ans d’existence et des concerts dans le monde entier, Electro Deluxe a voulu pousser au maximum l’exploration de nouveaux territoires

Dans « RIGHT NOW », la mythique boîte à rythmes Linndrum des débuts mythiques tels le Juno et le Moog si chers à Euryhtmics et Stevie Wonder.

Sans rien renier de ses fondamentaux, le groupe réussit l’alliance des époques et des courants musicaux dans un nouveau son unique et intemporel.

Pour les accompagner dans ce beau voyage, le groupe a fait appel à 20SYL (C2C, Hocus Pocus). Producteur perfectionniste et inspiré, il a poli chaque titre avec minutie en injectant dans la moelle d’Electro Deluxe un son brut et une émotion pure.

Sans jamais perdre ce qui fait l’ADN du groupe à savoir une rythmique implacable, des cuivres acérés et une voix unique. Electro Deluxe nous embarque pour un voyage dans le temps. Le groupe nous donne à entendre la musique sans doute la plus aboutie de toute leur discographie.

En écoutant « APOLLO », on navigue entre héritage et modernité, entre l’ancrage terrestre d’un groove familier et l’inspiration céleste des audaces synthétiques pour voir apparaître un paysage nouveau, comme un souvenir du futur.

Réservations : https://bit.ly/38KbTVb