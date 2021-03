On regarde quoi ? Les nouveautés séries et films de la semaine

Nouvelle semaine sans cinéma, sans sortie, mais avec quelques idées pour vos soirées films/séries depuis votre canapé.

Pour cette semaine, la VOD prévoit un bon lot de nouveautés avec des grands noms du cinéma comme Pedro Almodovar, Robert Zemeckis ou encore Zack Snyder. Il y aura du Marvel sur Disney + et du sport avec la très bonne série Formula 1 saison 3.

VOD: Justice League, Zack Snyder Cut (18 mars)

Sorti en 2017 après des reshoots et un montage de Joss Whedon (Avengers, Buffy), en raison du départ de Zack Snyder du projet, Justice League connait désormais sa version finale. Demandé par les fans après le cataclysmique premier montage, le Snyder Cut nous embarque dans 4h d’effets numériques, de moment iconique offrant une suite à Batman vs Superman. Le film qu’aurait voulu le réalisateur dès le début du projet. Disponible à l’achat ce 18 mars sur toutes les plateformes VOD avant une location en fin de mois.

Disney + : Falcon et le Soldat de l’hiver (19 mars)

Quelques semaines après la fin du très bon Wandavision, Disney + remet le couvert avec son univers Marvel. Les aficionados de la firme ont déjà coché la date pour cette suite à Avengers et surtout, la suite à l’héritage de Captain America. Ici, deux personnages secondaires sont au coeur du projet : Sam Wilson (Anthony Mackie) le Falcon, et Bucky Barnes le soldat de l’hiver ( Sebastian Stan). Humour et action font la paire pour cette série de 6 épisodes sur Disney +.

Netflix : Formula 1-Pilotes de leur destin saison 3 (19 mars)

La saison 2020 de F1 fut l’une des plus belles des dernières années : records d’Hamilton, victoire de Pierre Gasly, circuits historiques, accident de Grosjean, saison courte…Les passionnés de sports mécaniques ont connu des sensations fortes qu’on retrouvera dans la saison 3 de Formula 1, Pilotes de leur destin. La série de Netlix nous replonge dans les coulisses de la compétition reine des monoplaces. A mettre sous les yeux des fans comme des néophytes.

VOD. La Voix Humaine de Pedro Almodovar (19 mars)

Toujours un événement un film du maitre Almodovar. Même si il est court, et même si il ne sortira pas pour le moment au cinéma. Le réalisateur ibérique adapte la pièce de Jean Cocteau , « La Voix Humaine » avec Tilda Swinton. L’actrice porte un beau moment de cinéma à découvrir en VOD et DVD avant, espérons le, une sortie en salle.

VOD : Sacrées Sorcières de Robert Zemeckis (17 mars)

Le réalisateur de Retour vers le Futur ou de Forrest Gump adapte le conte pour enfant de Roald Dahl, « Sacrées Sorcières ». Anne Hathaway se transforme en Grandissime sorcière alors qu’Octavia Spencer (Les Figues de l’ombre, MA) prend les traits de la grand-mères dans cette adaptation à découvrir directement en VOD.

A Toulouse, place à Cinélatino

Le festival Cinélatino est de retour dès le 19 mars pour une édition digitale. Rendez-vous vendredi pour la cérémonie d’ouverture avec la projection en ligne gratuitement du film Heroic Losers.