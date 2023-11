Double représentation pour Dedo et Yacine Belhousse à Toulouse

Partager Facebook

Dedo et Yacine Belhousse investissent la scène du Flashback Café de Toulouse ce mercredi 22 novembre pour deux représentations (19h et 21h).

Double dose d’humour à Toulouse mercredi. Les humoristes Dedo et Yacine Belhousse proposent le 30’30 soit une heure de spectacle avec deux talents découverts dans le Jamel Comedy Club, et qui depuis, nous font rire dans chacun de leurs projets. Yacine Belhousse est un stand-uppeur hors pair, maître de l’humour absurde made in France. Chaque passage est un moment d’humour tendre et fou. De l’autre côté, il y a Dedo. Loin des clichés sur le métal, Dedo poursuit le dialogue entamé avec son public dans ses deux précédents spectacles.Sans aucun tabou, il continue de vous livrer ses pensées les plus personnelles, avec un sens de l’absurde ou de l’image toujours aussi efficace.

En attendant, on peut (re)découvrir sur Mycanal et Youtube l’Histoire Racontée par des chaussettes !

Infos pratiques :

Billetterie : www.billetterie.festik.net/bonnenouvelle/

Flashback Café – 5 allées de Brienne – 31 000 Toulouse