Synchro, deuxième édition du festival de ciné-concerts de la Cinémathèque de Toulouse

La Cinémathèque de Toulouse offre une saison 2 à son très beau festival de ciné-concerts « Synchro » du 21 au 27 novembre à Toulouse, puis du 29 novembre au 10 décembre en Occitanie.

Après une première édition qui a rassemblé près de 6 000 spectateurs à Toulouse et en région, la Cinémathèque de Toulouse présente la deuxième édition de SYNCHRO, festival de ciné-concerts. Dédié au cinéma muet et au ciné-concert, deux dimensions qui font partie de l’ADN de la Cinémathèque, le festival proposera de nouveau cette année de (re)découvrir des œuvres du cinéma muet à travers le regard et le talent de musiciens aux approches très différentes (du piano à l’électro en passant par le jazz et le rock).

Parmi la trentaine de trésors du cinéma muet choisis pour cette deuxième édition : Sportif par amour avec Buster Keaton, accompagné par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse sous la direction de Timothy Brock ; Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, avec Juan de la Rubia à l’orgue ; Le Ring d’Alfred Hitchcock, avec une création musicale de Patrick Fournier… Et en ouverture : Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais – avec l’accompagnement du musicien toulousain Michel Cloup.

Dans différents lieux de Toulouse et d’Occitanie

SYNCHRO se déploiera sur une trentaine de lieux dans la Métropole et en région Occitanie. À Toulouse, le festival investira la Cinémathèque, mais aussi la Halle aux grains, l’Église du Gesu, le ThéâtredelaCité, le théâtre Garonne, le musée des Abattoirs, la Salle du Sénéchal, le centre culturel Bellegarde, la Chapelle des Carmélites. En Métropole et en région, il sera présent à Aucamville, Blagnac, Castelmaurou, Gindou, Grenade, Labastide Saint-Pierre, Marciac, Muret, Perpignan, Tournefeuille, Saint-Laurent de Neste, Saint-Orens de Gameville…

Que vous soyez mélomane, cinéphile ou amoureux des deux arts, SYNCHRO vous attend tous pour partager du grand spectacle.

Plus d’infos : lacinemathequedetoulouse.com