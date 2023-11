Les Légendes du Rock lors d’un concert au Zénith Toulouse Métropole

Partager Facebook

Le Zénith se transforme en scène rock ce mercredi avec le show du Rock Symphony Orchestra. Le public va plonger dans une ambiance musicale grandiose grâce au mélange d’un groupe rock, d’un orchestre symphonique, d’un choeur et d’une chanteuse d’Opéra. Soit 80 artistes sur la même scène !

Chaque tableau se construit autour de tubes mondialement connus interpréter d’une manière complètement neuve. Pêle-mêle, on découvrira des chansons de Nirvana, Metallica, ACDC, The Rolling Stones, The Doors, Michael Jackson, Queen , Rammstein, ou encore Bon Jovi, Muse et Garbage.

Rendez-vous ce mercredi soir pour un concert unique en son genre !

Infos : zenith-toulousemetropole.com