Double concert ce week-end à la Halle de la Machine 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Vendredi, la Halle de la Machine lance son été musical avec un concert de Fanflures Brass Band puis un second le samedi de King Kong Blues.

Venue tout droit de la rue, les Fanflures Brass Band ouvrent les festivités de la quatrième saison des soirées Halle Night Long ! Leur musique est un concentré d’énergie explosive et communicative où règnent avec fierté cuivres, percussions, et voix. Mêlant le groove du Funk New Orleans, la puissance du Hip Hop et la finesse du Jazz, les sept toulousains entrainent avec fièvre tous les publics dans leur folie contagieuse.

Santiags noires aux pieds et guitare en bandoulière, les trois énergumènes rugissants du King Kong Blues réveillent la bête du Rock’n’Roll, pour nous faire grimper aux sommets d’une musique désinvolte, engagée et indomptable. King Kong Blues c’est du méchant Rock ‘n’ Roll qui va faire BAM !

Réservations : www.halledelamachine.fr