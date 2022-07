Découvrez l’entrainement des guépards au ZOO African Safari

Partager Facebook

Le Zoo African Safari nous propose de découvrir l’entrainement des guépards en pleine course !

Après 3 ans de recherche, African Safari lance un nouveau rendez-vous et propose aux visiteurs de venir observer les guépards courir jusqu’à leur vitesse de pointe grâce à un système robotisé unique au monde. A la fois pédagogique et bénéfique pour l’animal, ce nouveau rendez-vous est un moyen d’échanger et de sensibiliser les visiteurs tout en proposant une activité bénéfique pour la santé de l’animal et le maintien de son instinct naturel.

Membre de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) et de l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ), African Safari a toujours eu à coeur le bien être animal comme l’explique l’équipe : « C’est dans cette optique que ce nouveau rendez-vous a été réfléchi. A la fois pédagogique et bénéfique pour l’animal, cet entraînement est un moyen d’échanger et de sensibiliser les visiteurs tout en proposant une activité bénéfique pour la santé de l’animal et le maintien de son instinct naturel. »

Un système unique au monde

Aucun enclos en France et en Europe ne permet d’observer les guépards courir avec une telle vision panoramique et un tel système. A la fois immersif et adapté aux besoins de l’animal, ce rendez-vous sera l’occasion unique de voir toute la puissance de ce carnivore considéré comme le mammifère terrestre le plus rapide au monde.

Traversant l’enclos d’une extrémité à l’autre avec un leurre, le système robotisé incitera le guépard à se mettre en position de chasse. Il essaiera d’attraper sa proie, en toute sécurité, et parcourra l’enclos, conçu tout en longueur, jusqu’à atteindre sa vitesse de pointe.

Les visiteurs pourront assister à ce nouveau rendez-vous dès samedi 9 juillet, tous les week-ends et mercredis à 11h30 en juillet et en août.

Actuellement, l’African Safari accueille 5 guépards :

• Sheldon né le 07/04/2017 au zoo de Boras Djurpark (Suède)

• Howard né le 07/04/2017 au zoo de Boras Djurpark (Suède)

• Rajesh né le 07/04/2017 au zoo de Boras Djurpark (Suède)

• Leonard né le 07/04/2017 au zoo de Boras Djurpark (Suède)

Popie : née le 16/09/2016 au Safari de Peaugres

Le Zoo African Safari vous accueille donc tout l’été pour découvrir cette nouveauté mais aussi 20 hectares de dépaysement avec plus de 600 animaux exotiques issus de 80 espèces différentes.

Pour en savoir plus : https://www.zoo-africansafari.com/