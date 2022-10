Doolin en concert près de Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Doolin sera en concert à l’Altigone de Saint Orens près de Toulouse ce samedi 15 octobre.

Depuis Doolin – village de pêcheurs de l’ouest de l’Irlande – jusqu’à New-York et Montréal, de Chicago à la Nouvelle-Orléans, puis de retour à Dublin, Londres et Paris, le groupe a puisé son inspiration au gré de ses aventures humaines et musicales et s’est rapidement imposé comme l’un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle internationale.

Doolin’ sublime l’esprit typiquement irlandais par une énergie communicative et brise les frontières du genre en pétrissant leur musique de rock, folk, jazz, funk, soul, rap ou encore pop music. C’est justement ce mélange unique des genres qui caractérise le son et le style original du groupe.

Les 6 musiciens, originaires de Toulouse, racontent leur histoire dans leur nouvel opus et spectacle éponyme : « Circus Boy ».