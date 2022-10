La célèbre Garona Cup ce samedi à Toulouse !

Partager Facebook

L’édition 2022 de la Garona Cup, célèbres régates d’aviron, prendra place entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf à Toulouse ce samedi 15 octobre de 14h à 18h.

La Garonne va s’animer pour une nouvelle édition de cette course d’aviron. Concept unique en Europe, la Garona Cup est une course d’aviron de prestige, au cœur du vieux Toulouse, entre les plus grandes écoles de la ville et des entreprises de référence.

Toulouse détient sa propre Régate au même titre que Londres ou Boston. Toutes les plus grandes écoles de la ville seront donc représentées et affronteront des équipages entreprises. Pour cette édition 2022, 6 équipages vont s’affronter, tous soutenus par leurs supporters : ENAC, ISAE, SUPAERO, ENVT, IPSA, INP et le CIC.

La course aura lieu entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf avec des animations autour du Quai de la Daurade.

Enfin, et c ‘est le plus important, le bateau vainqueur est désigné « Roi de Garonne » pendant un an. L’IPSA est l’actuelle tenante du titre !

