Papooz en concert à Toulouse !

Le son de Papooz va vous embarquer le temps d’une soirée au Connexion Live dans le cadre du Pink Paradize ce jeudi soir !

Inspirés par le jazz et la pop folk. Papooz arrive à combiner ambiance années 70’s et modernité. Bercés par des légendes tels que les Beatles ou les Beach Boys, le duo livrent une version revissée et stylisée d’une pop anglaise, tout en y ajoutant des sonorités tropicales ou folks. Bref, Papooz est un groupe planant qui fait voyager ses fans.

Rendez-vous ce jeudi soir au Connexion Live avec Papooz !