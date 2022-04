Dominique A en concert à Toulouse

Partager Facebook

Dominique A sera de retour sur la scène du Bikini de Toulouse le 12 janvier 2023 ! Ouverture de la billetterie ce jeudi 21 avril 2022.

Ici, on adore Dominique A. Sa poésie, sa musicalité, ses projets toujours aussi poignants comme LA Fragilité et Toute latitude ou dernièrement Vie Etrange, un EP autour du confinement. Le chanteur sera enfin de retour avec un album et une tournée d’ici la fin de l’année. La chaleur humaine de ses textes va vous réconforter en cette période difficile. Laissez vous happer par Dominique A.

Pour ce 10e passage à Toulouse, Dominique A donne rendez-vous en 2023 !

Réservations : www.lebikini.com