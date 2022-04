Vladimir Cauchemar au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Vladimir Cauchemar sera sur la scène du Bikini le samedi 30 avril prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Dans la mythologie grecque, Vladimir a défié Apollon à un concours musical. Le vainqueur pourrait faire ce qu’il veut au perdant…. Apollon et sa lyre gagnèrent ce duel face à Vladimir et ses flûtes. Apollon célébra alors sa victoire en pendant son adversaire à un arbre avant de l’écorcher vif.

La légende raconte que le sang de Vladimir et les larmes de ses Muses formèrent le fleuve χορεύω en Grèce Antique…

Après ses titres « Aulos » et « Aulos Reloaded » Feat. 6ix9ine, Vladimir Cauchemar passe de la tombe à la rave en ouvrant (G)RAVE, le deuxième chapitre de la trilogie pour flûte qu’il composa en 548 pour les funérailles de Théodebert en 2019. En 2021, il nous offre l’EP Brrr.

Derrière le masque, se cache aussi un producteur exceptionnel très proche de la nouvelle scène rap européenne, on lui doit la co production des tubes « 1000° » et « Trop Beau » de Lomepal, 7 titres sur l’ album de Roméo Elvis « Chocolat », quelques titres pour Eddy de Pretto et bien d’autres tel que Orelsan, Joke ou encore Georgio.

Toulouseblog et le Bikini vous offrent des places pour le concert de Vladimir Cauchemar le 30 avril prochain !