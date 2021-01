Deux toulousains lancent une box musique et vin !

Partager Facebook

A Toulouse, deux passionnés de musique et d’oenologie lancent une box avec un vinyle, une bouteille de vin mais pas seulement. Découvrez le projet et la campagne Ulule !

Derrière Baccus Social Club, il y’a Antoine et Antonin deux toulousains amoureux de musique et d’oenologie. Et leur idée est de transmettre cette passion à travers des soirées et désormais une box en précommande.

Une box originale née dans une période Covid. Le Baccus Social Club éclot en 2019, un soir de juillet autour d’une bouteille de rouge. Puis, cela s’enchaine avec des soirées entre Toulouse et Paris dans des caves à vin, des restaurants ou encore des clubs. Avec l’idée d’offrir des DJset et des dégustations de vins. COVID 19 oblige, changement et adaptation avec l’envie de régaler !

Direction le Rhone pour la première box

Cette première box met à l’honneur la région du Rhone. On y trouve un vinyle, une bouteille de vin et une illustration avec « l’idée de mettre en avant les régions viticoles françaises sous un angle original » .

Côté casting musical, direction Lyon avec Dj Pablo Valentino, Mangabey, Suergombo, Sheitan Brothers et Pedro Bertho. Pour le vin, direction le Vaucluse avec la vigneronne Sophie Vache. Enfin, à la réalisation artistique des visuels, le duo toulousain a fait confiance à Pierre Ferri.

Cette dream team enrichit un jolie projet qu’on vous laisse découvrir sur le compte instagram du Baccus Social Club : https://www.instagram.com/baccussocialclub/

Pour précommander la première box des toulousains : https://fr.ulule.com/box-baccus-social-club/