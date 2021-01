Pro D2 : Colomiers se relance face à Carcassonne (37-13)

Partager Facebook

En ouverture de la 16e journée de Pro D2, le Colomiers Rugby a déroulé son rugby et s’impose face à Carcassonne avec le bonus offensif (37-13).

Après sa défaite à domicile face à Vannes, alors que le stade Bendichou était imprenable depuis 16 rencontres, Colomiers a réagit jeudi soir de la plus belle des manières. Et d’entrée de jeu. La colombe démarre quand même avec deux essais refusés après vidéo, mais continue de pousser pour prendre le large à la pause sur des essais de Elliot et Maurino (23-6).

Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que contre Vannes, Colomiers impose son rugby dans le deuxième acte de la rencontre pour mettre à distance Carcassonne avec notamment un essai de Vici.

Colomiers (4e) se reprend bien à domicile et peut se préparer à un déplacement difficile chez le leader Perpignan.