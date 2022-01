Détours de Chant, Des Images aux Mots, Livre Jeunesse….Quels sont les sorties de la semaine à Toulouse ?

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné pour vous les sorties de la semaine à Toulouse avec notamment le début des festivals Détours de Chant et des Images aux Mots.

Détours de Chant 2022

Du 25 janvier au 5 février, le Festival Détours de Chant sera de retour à Toulouse pour une 21e édition. Avec entre autres Miossec, Cali, Lombre, Claire Gimatt, Delgres ou encore Sages Comme des Sauvages.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-detours-de-chant-de-retour-a-toulouse/

Début du Festival « Des Images aux Mots »

15e édition du Festival de cinéma LGBTQI+ « Des Images aux Mots » (DIAM) du vendredi 28 janvier au dimanche 6 février. e Festival permet de découvrir des œuvres (longs et courts métrages ainsi que documentaires) du monde entier et des invités de qualité. Un Prix du jury et un Prix du public sont remis chaque année.

> https://www.des-images-aux-mots.fr/

Festival du Livre de Jeunesse Occitanie

Le 20e Festival du Livre de Jeunesse Occitanie prendra place à Saint Orens, et dans les communes de Toulouse Métropole, les 29 et 30 janvier 2022 !

> https://www.toulouseblog.fr/fin-janvier-20e-edition-du-festival-du-livre-de-jeunesse-occitanie-pres-de-toulouse/

Nostalgie 2175 au ThéâtredelaCité

Du 25 au 28 janvier, découvrez Nostalgie 2175 de Anja Hiling. En 2175, dans un monde où la température avoisine les 60°C et où l’humain ne cesse de s’adapter à un environnement hostile, Nostalgie 2175 nous raconte une histoire d’amour et de vie entre trois protagonistes, Pagona, Taschko et Posch. Ils s’aiment, se détestent, et, se préparent à accueillir un enfant.

Une plongée dans un univers dystopique et poétique qui interroge notre rapport à la planète, aux autres et au sens de donner la vie dans un monde qui paraît voué à la disparition.

Wally à l’Aria de Cornebarrieu

Accompagné de 5 musiciens, le chanteur-humoriste Wally dévoile ici son côté sensible et ses interrogations sur le monde dans « Derli » à l’Aria Cornebarrieur le 25 janvier.

> https://www.odyssud.com/

La pièce « La Puce à l’Oreille » le 28 janvier à la salle Nougaro

Victor-Emmanuel Chandebise ne parvient plus à “honorer” sa charmante épouse Raymonde, qu’il adore pourtant ! Celle-ci le soupçonne aussitôt et décide de lui tendre un piège afin d’éprouver sa fidélité. Pour le prendre en flagrant délit d’adultère, elle lui donne rendez-vous à l’Hôtel du Minet-Galant par l’entremise d’une lettre anonyme énamourée écrite par son amie Lucienne.

Dans l’établissement en question travaille un domestique pochetron qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Victor-Emmanuel. Le sosie parfait ! Il n’en faut pas beaucoup plus pour que le manège s’emballe. Entre malentendus et situations cocasses, l’intrigue vire à l’imbroglio pour notre plus grand plaisir.

> http://www.sallenougaro.com/

Cali en concert

Cali sera bien présent au Bacala de Bruguières le 28 janvier prochain pour sa tournée Cavale dans le cadre de Détours de Chant 2022.

Festival du Film Télérama

La 24e édition du Festival Cinéma Télérama revient du 19 au 25 janvier. Près de 16 films de 2021 sont à revoir à l’ABC, au Cratère, à l’Autan, au Véo Muret et tant d’autres.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-telerama-sinstalle-dans-les-cinemas-de-toulouse/

La Misanthrope au Théâtre du Pavé

Jusqu’au 5 février, le Théâtre du Pavé propose de découvrir La Misanthrope d’après Molière et lise en scène par Francis Azéma.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-la-misanthrope-au-theatre-du-pave/

Le Festival des Lanternes à Blagnac

Le Festival des Lanternes a lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

> Pour tout savoir : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/