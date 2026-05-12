L’événement de l’année : Jean-Michel Jarre enflamme le Poney Club de Toulouse pour son unique date française !

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C’est une annonce qui va faire trembler les murs de la Ville Rose et affoler les compteurs de la billetterie ! Le jeudi 16 juillet 2026, de 17h00 à minuit, le Poney Club, désormais reconnu comme le plus grand open-air de France, s’apprête à accueillir une légende absolue. Jean-Michel Jarre, le maître incontesté et pionnier de la musique électronique, posera ses synthétiseurs sur le tarmac toulousain pour son unique date française de l’été.

Un retour triomphal très attendu, 17 ans après son dernier passage dans la métropole toulousaine !

Un artiste visionnaire à la pointe de l’innovation

Si le terme « légende » est parfois galvaudé, il prend tout son sens lorsqu’on évoque Jean-Michel Jarre. Depuis plus de cinq décennies, le compositeur, interprète et producteur n’a cessé de redéfinir les contours de la création musicale. Véritable architecte du son, il a fait de la technologie son langage créatif de prédilection.

De ses premiers pas fondateurs dans la musique électronique jusqu’à son exploration récente de la production audio multicanale immersive, de l’Intelligence Artificielle ou du métavers, Jean-Michel Jarre est un artiste en perpétuelle réinvention.

« C’est aujourd’hui une période particulièrement stimulante pour créer, composer et partager la musique à travers une multitude de supports », souligne l’artiste.

Réputé pour ses concerts-événements monumentaux, il a récemment ébloui le monde lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, mais aussi sur des sites historiques grandioses comme Pompéi, ou encore lors du célèbre festival Coachella. Ambassadeur de l’UNESCO, il s’impose également comme une voix de référence sur l’évolution responsable des technologies créatives.

Le Poney Club : Le plus grand open-air de France repousse l’impossible

Pour accueillir un tel monument de la musique, il fallait un lieu à la démesure de l’événement. Le Poney Club a donc relevé le défi ! Situé sur le parking P3 de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, à deux pas des pistes, cet espace unique est devenu le temple incontournable des soirées estivales toulousaines.

Qui dit grande annonce, dit grands moyens déployés. Évoluant dans un cadre strict lié aux impératifs aéroportuaires, tout porte à croire que l’équipe du Poney Club a déplacé les frontières de l’impossible pour concevoir cet événement exceptionnel et offrir la promesse d’un moment hors du temps.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 115 000 spectateurs en 2025 (soit un bond de 55 % par rapport à 2024), le Poney Club rayonne désormais bien au-delà de l’Occitanie, attirant un public venu de toute la France et d’Europe. Cette saison 2026, qui s’étend du 3 juin au 30 août, s’annonce historique avec une programmation réunissant des géants tels que Moby, Carl Cox, Disclosure… et bien sûr, Jean-Michel Jarre.

Un line-up millimétré pour monter en puissance

Pour préparer le public à cette grande messe électronique, la soirée débutera dès 17h00 avec une montée en puissance savamment orchestrée :

Cabza (Warm-up) : C’est le talentueux DJ résident du Poney Club qui aura l’honneur d’ouvrir le bal et de faire grimper la température sous le soleil toulousain.

Simon Gabriel (Première partie) : L’artiste prendra ensuite les commandes avec un live immersif. Son set, liant avec brio les sonorités nostalgiques de la Synthwave et les rythmiques envoûtantes de la Progressive, sera le parfait prélude avant l’apparition de la tête d’affiche.

Informations Pratiques & Billetterie

Un événement de cette envergure, pour une date unique en France, est une occasion extrêmement rare. Il est vivement conseillé de réserver vos places au plus vite !