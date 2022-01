Le Festival Télérama s’installe dans les cinémas de Toulouse

Partager Facebook

La 24e édition du Festival Cinéma Télérama revient du 19 au 25 janvier. Près de 16 films de 2021 sont à revoir à l’ABC, au Cratère, à l’Autan, au Véo Muret et tant d’autres.

Nouvelle édition d’un festival très attendu par les cinéphiles voulant se replonger dans les succès de l’année précédente. Le principe est de voir ou revoir le meilleur de 2021 choisi par la rédaction de Télérama, avec le soutien de l’Afcae, au tarif unique de 3,50 euros la place avec le Pass Télérama, valable pour deux personnes (disponible dans le Télérama et sur télérama.fr). Le Festival s’installe dans les Cinémas d’art et d’essai comme l’ABC, au Cratère, à l’Autan, au Véo Muret et tant d’autres.

Selon les cinémas, on pourra voir plusieurs films parmi lesquels Julie ( En 12 chapitres), First Cow, Annette, La Loi de Téhéran, La fracture, le Sommet des Dieux, Nomadland, Les Olympiades qu’encore Drive My Car, Dune, Madres Pareleas et Aline.

Les cinémas à Toulouse et Haute-Garonne :

> ABC

13 rue Saint-Bernard 31000 Toulouse

> Cinéma le Cratère

95 Grande Rue Saint Michel 31000 Toulouse

> Cinéma Jean Marais

rue des écoles 31140 Aucamville

> Cinéma L’Entract

Jardin de la Mairie – avenue Lazare Carnot 31330 Grenade

> L’Autan

place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

> Cinéma Véo Muret

49, Avenue d’Europe 31600 Muret

> Ciné’Fronton

Rue Alain de Falguières 31620 Fronton

> Studio 7

chemin Pigeonnière 31650 Auzielle

> Cinéma Rex

place des Arts 31700 Blagnac

> Véo Grand Central

43 Rue du Centre 31770 Colomiers

> Le Castelia

17 rue du Pont-Faure 31780 Castelginest

> Le Régent

16 rue de l’Indépendance 31800 Saint-Gaudens

Pour en savoir plus sur les projections : https://festivals.telerama.fr/festivalcinema