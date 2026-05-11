Festival Échos & Merveilles 2026 : 5 hectares de pure féérie aux portes de Toulouse

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À quelques jours du coup d’envoi, l’impatience grandit ! Du 14 au 17 mai 2026, la commune de Bruguières va de nouveau vibrer au rythme des tambours, des créatures fantastiques et des cultures de l’imaginaire. Pour sa 8ème édition, le célèbre festival « Échos & Merveilles » investit le magnifique site du Bascala et son parc pour offrir plusieurs jours de festivités immersives. Que vous soyez un elfe aguerri, un fier chevalier ou une famille en quête d’émerveillement, préparez-vous à un voyage inoubliable.

Une 8ème édition qui repousse les limites du réel

Le festival Echos & Merveilles s’est imposé, au fil des années, comme le rendez-vous incontournable du printemps en Occitanie pour tous les passionnés d’univers fantastiques, celtiques et médiévaux. Cette année, les organisateurs ont vu les choses en grand pour fêter cette 8ème édition comme il se doit.

L’événement prend ses quartiers sur le site exceptionnel du Bascala à Bruguières, transformant un parc verdoyant de 5 hectares en un véritable carrefour des mondes imaginaires. Les festivaliers pourront déambuler à travers différents univers finement reconstitués, portés par une scénographie soignée et une ambiance musicale omniprésente.

Au programme : Artisanat, Littérature et Immersion Totale

Oubliez le monde moderne le temps d’un grand week-end. L’édition 2026 promet une déconnexion absolue avec une programmation riche et diversifiée qui s’adresse à toutes les générations.

Un marché féérique XXL et des ripailles

Préparez-vous à flâner dans les allées du plus grand marché artisanal féérique de la région. Pas moins de 150 artisans venus de toute la France proposeront leurs créations uniques : bijoux elfiques, maroquinerie, costumes, curiosités et objets magiques. Côté restauration, les tavernes ne désempliront pas ! Avec plus de 20 restaurateurs présents sur le site, les festivaliers pourront festoyer et reprendre des forces entre deux aventures.

Le temple de la littérature fantastique

C’est l’un des grands temps forts du festival : un immense salon du livre de l’imaginaire. Les dévoreurs de pages pourront y rencontrer une centaine d’auteurs et d’illustrateurs de talent. Dédicaces, échanges passionnés et découvertes de nouvelles sagas épiques seront au rendez-vous sous les chapiteaux.

Animations, Troll Ball et Grandeur Nature

L’essence même d’Échos & Merveilles réside dans son interactivité. Tout au long des festivités, des dizaines de troupes d’animation professionnelles déambuleront dans le parc. Les plus courageux pourront s’essayer à des initiations martiales, participer à des jeux de rôle grandeur nature ou encore encourager les équipes lors des fameux tournois de Troll Ball. De nombreuses reconstitutions historiques et fantastiques viendront ponctuer ces journées hors du temps.

Les informations pratiques pour préparer votre quête

Ne manquez pas ce rendez-vous phare de la région toulousaine ! Pensez à réserver vos billets à l’avance, l’événement attirant chaque année un public de plus en plus nombreux.

📅 Dates : Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026

📍 Lieu : Le Bascala et son parc, 12 rue de la Briqueterie, 31150 Bruguières (à seulement 15 minutes au nord de Toulouse)

🎟️ Billetterie et programme détaillé : Rendez-vous sur le site officiel echosetmerveilles.com

🎭 Dress code : Les costumes sont fortement encouragés pour participer à la magie de l’événement !

Alors, prêts à franchir le portail vers l’imaginaire ce week-end ?