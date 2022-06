Des toulousaines lancent des couverts comestibles et compostables 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Croc Fork, start-up toulousaine, a créée les premiers couverts comestibles et compostables à base de fruits et légumes moches.

On ne laisse rien sur la table ! Croc Fork, c’est l’histoire de trois jeunes diplômées de l’EI Purpan, Marie, Victoria et Léa, qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale en créant les premiers couverts à usage unique comestibles et composables à base de fruits et légumes déclassés.

Le principe est simple ! Vous commandez une glace en pot chez votre glacier, il vous propose une cuillère Croc Fork avec laquelle vous pourrez déguster votre glace. Une fois terminée, vous pourrez croquer votre cuillère pour n’en laisser aucune miette.

Ce concept de couverts éphémères 2.0 répond aux nouveaux enjeux écologiques auxquels nous devons faire face, notamment avec l’interdiction de production et de vente de couverts en plastiques depuis janvier 2021.

Ces couverts permettent également de créer un débouché pour les producteurs de fruits et légumes en donnant une seconde vie à des produits hors calibre pour la distribution.

Ces couverts sont à destination des professionnels de la restauration hors foyer (traiteurs), des glaciers ainsi que les grossistes alimentaires et en emballages.

Pour finaliser les prototypes des couverts, l’équipe Croc Fork collabore avec un centre technique qui leur permet d’accéder à du matériel professionnel et de bénéficier de l’expertise des chargés de projet.

Afin de financer le prototypage final et le lancement d’une première commercialisation, la jeune startup lance sa première campagne de crowdfunding à partir du 3 juin 2022 sur la plateforme Bluebees.

> https://www.crocfork.com/