Des nocturnes pendant l’été à la Cité de l’Espace Toulouse !

Cet été, la Cité de l’espace à Toulouse joue les prolongations avec des nocturnes les jeudis jusqu’à 23h : du 15 juillet au 19 août 2021 !

Cet été, une fois la nuit tombée, la Cité de l’espace prolonge la curiosité de ses visiteurs en ouvrant ses portes en nocturne. Ainsi, tous les jeudis, du 15 juillet au 19 août 2021, le public pourra profiter des expositions, films, spectacles et animations jusqu’à 23h00.

Les nocturnes de la Cité de l’espace mettront à l’honneur deux actualités spatiales particulièrement plébiscitées par les visiteurs : l’exploration de Mars par les rovers Perseverance (NASA) et Zhurong (Chine) et la mission Alpha à laquelle participe actuellement l’astronaute français de l’ESA, Thomas Pesquet. D’autres événements et animations viendront ponctuer cette programmation estivale.

Et il y aura des événements spéciaux avec des Observations du Ciel aux télescopes, des Illuminations des jardins, Mapping sur la fusée Ariane et des Feu d’artifices.

Informations pratiques :

Les visiteurs pourront également profiter de l’intégralité des expositions, animations, spectacles et films de la Cité de l’espace. A partir de 19H ces jeudis de nocturnes : accès à demi-tarif, plus d’information : https://www.cite-espace.com/evenements/les-nocturnes-2021/