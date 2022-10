Des Fourmis dans les Mains pour deux soirs au Bijou Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bijou Toulouse reçoit le groupe Des Fourmis dans les mains jeudi 27 et vendredi 28 octobre !

Ça va sonner fort au Bijou !À la contrebasse de Laurent Fellot, aux claviers de Camille Durieux et à la batterie de Corentin Quemener (formant ensemble le trio originel des “Fourmis”), ajoutons violons, violoncelle et trompette pour un concert détonnant offert comme un cadeau au public du Bijou ! Né autour des mots de Laurent Fellot, évoquant les hommes, la terre et la liberté, le septet apporte une richesse musicale inouïe au projet des Fourmis dans les Mains.

Les toulousains ont deux soirs pour découvrir le groupe au Bijou Toulouse.

Des Fourmis dans les Mains

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre | 21h30

Le Bijou Toulouse

Infos et réservations : https://www.le-bijou.net/