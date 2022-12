Le Nouvel An avec The Avener à Toulouse

Pour le réveillon du nouvel an, le Tiers-lieu Cobalt propose une soirée avec The Avener le 31 décembre prochain.

Pour célébrer comme il se doit l’arrivée de la nouvelle année, Cobalt se met sur son 31 et se transforme le temps d’une soirée en boite de nuit ! Le tiers-lieu, comme à son habitude, a vu les choses en grand et accueillera dès 23h le DJ star The Avener pour offrir aux toulousain.e.s la plus fun des soirées du nouvel an ! Des guests de la scène électro toulousaine seront aussi de la party.

Pour bien débuter la soirée, on pourra aussi se rendre au Studio 55. Côté théâtre le trio déjanté des Toulousains vous propose une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur avec deux possibilités selon les envies de chacun :

– Formule « Coupe + Toulousain 2 » – dès 18h une coupe de champagne suivie de « Toulousain 2 » dès 19h.

Formule « Buffet + Tournée générale » – dès 19h avec un buffet gourmand suivi de « Tournée Générale » dès 21h30.

Infos pratiques :

Cobalt

55 AV. Louis Breguet, Bat. 9, 31400 Toulouse

Tél : 06 48 31 00 49