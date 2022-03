Dégustez les plats de Top Chef à Toulouse !

Partager Facebook

Mickael, Wilfried et Arnaud

Du 31 mars au 9 avril, les toulousains pourront déguster le menu des gagnants de la guerre des Restos de Top Chef. Alors prêt à découvrir Philo Saucisse ?

Vous avez bien entendu Stéphane Rotenberg hier soir, le menu gagnant de l’incontournable épreuve “La Guerre des Restos” de l’émission Top Chef (M6) est disponible sur Uber Eats en exclusivité. Uber Eats régale à nouveau les fans de l’émission en leur proposant de pouvoir vivre l’expérience gastronomique de Top Chef à domicile.

Du 31 mars et jusqu’au 9 avril prochain, le menu du restaurant gagnant d’Arnaud, Mickaël et Wilfried, Philo Saucisse, sera disponible en exclusivité via l’application Uber Eats dans 9 villes de France au prix de 35€. Rendez-vous à Toulouse mais aussi à Bordeaux, Lille, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nantes et Paris.

Les gagnants ont prévu un programme entièrement autour de la saucisse : de l’entrée jusqu’au dessert.

Le menu Philo Saucisse

ENTRÉE

Saucisse d’agneau ( et cochon), poulpe, citron, cerfeuil tubéreux et herbes fraîches

PLAT

Saucisse inversée (mix de légumes avec de la poitrine),chou et aligot

DESSERT

Boudin blanc, pomme, tonka et amour