Uber Eats livre les plats de Top Chef à Toulouse

Pour la première fois, les téléspectateurs de Top Chef vont pouvoir déguster les plats de l’emblématique épreuve de “La guerre des restos”, diffusée le 21 avril sur M6, partout en France dont Toulouse grâce à Uber Eats.

Du 22 au 28 avril, l’application Uber Eats, accompagnée des agences Fuse et Buzzman, propose dans 8 villes de France le menu de Matthias et Mohamed, gagnants de l’épreuve « La guerre des restos ». Diffusé le 21 avril, sur M6, le challenge requiert la création d’un menu servi en salle et comme nouveauté compte tenu du contexte actuel, une version livrable !

A Toulouse, c ‘est le chef Simon Carlier de chez Solides qui s’occupe de l’élaboration du menu. Les Menus sont disponibles en quantités limitées du 22 au 28 avril au prix de 10€ pour l’entrée, 18€ pour le plat, 8€ pour le dessert et 35€ pour le menu complet. Il y aura 100 menus par jour.

Le Menu Nomade:

ENTREE

Maquereau à la flamme accompagné de son concombre grillé et de son yaourt iodé avec une touche d’huile végétale.

PLAT

Épaule d’agneau finement découpée et confite, avec douceur au jus, accompagnée de son lit de pois chiches coriandre et chorba.

DESSERT

Dessert à la fleur d’oranger servi avec ses agrumes minutieusement brûlés et son sponge cake pistache.

> https://www.ubereats.com/