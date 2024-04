De Zelda à Miyazaki, deux concerts exceptionnels à Toulouse

Partager Facebook

Le Neko Light Orchestra propose le 20 avril prochain deux concerts autour de l’oeuvre de Hayao Miyazaki puis un consacré à l’univers de The Legend of Zelda.

Le groupe Neko Light Orchestra est un collectif de 20 musiciens professionnels, créé à Toulouse en 2011. Cet orchestre de rock mélodique spécialisé dans la ré-interprétation de musiques des Cultures de l’Imaginaire, s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki…

Cette fois-ci, le groupe joue le Samedi 20 Avril à la Halle aux Grains de Toulouse avec 2 concerts exceptionnels dont 1 déjà complet !

16H00 – ‘ECHOS DE LA VALLÉE DU VENT’ – COMPLET

Concert regroupant tous les medleys des films écrits et réalisés par Hayao Miyazaki, avec les musiques composées par Joe Hisaishi et toutes les chansons en japonais. Les medleys :

🍃NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT – ⾵の⾕のナウシカ (1984)

🍃LE CHÂTEAU DANS LE CIEL – 天空の城ラピュタ (1986)

🍃MON VOISIN TOTORO – となりのトトロ (1988)

🍃KIKI LA PETITE SORCIÈRE – 魔⼥の宅急便 (1989)

🍃PORCO ROSSO – 紅の豚 (1992)

🍃PRINCESSE MONONOKÉ – もののけ姫 (1997)

🍃LE VOYAGE DE CHIHIRO – 千と千尋の神隠し (2001)

🍃LE CHÂTEAU AMBULANT – ハウルの動く城 (2003)

🍃PONYO SUR LA FALAISE – 崖の上のポニョ (2008)

🍃LE VENT SE LÈVE – ⾵⽴ちぬ (2013)

20H00 – ‘ECHOS D’HYRULE’ –

Retrouvez les musiques emblématiques de la saga créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka.

De « The Legend of Zelda » premier du nom sorti sur NES à « Breath of The Wild » en passant par « Ocarina of Time », venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga réinterprétés par le Neko Light Orchestra.

Un concert puissant, en émotion, un voyage musical incroyable au cœur d’Hyrule, sur les traces de la Princesse Zelda.

Lien de la billetterie !