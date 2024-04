Les cultures tsiganes à l’honneur fin avril à Seissan (Gers)

Partager Facebook

Du 26 au 28 avril, le festival Welcome in Tziganie fait son retour à Seissan dans le Gers. 3 jours de fêtes et de partage avec La Caravane Passe, Kocani Orkestar, Unza Unza Orchestra (ex. No Shocking Orchestra) et beaucoup d’autres…

Née de notre imagination, cette célébration de la Tziganie est passée de songerie à une réalité vivante et passionnante. Le festival Welcome in Tziganie célèbre du 26 au 28 avril sa 17e édition, offrant une plateforme vibrante où les cultures tziganes et gitanes brillent de mille feux. Bien plus qu’une simple célébration, cet événement est un catalyseur puissant pour briser les stéréotypes tenaces qui entourent ces cultures souvent mal comprises.

Chaque année au début du printemps, le site du théâtre de verdure de Seissan, enclave au cœur du Gers qui nous accueille depuis 10 ans, devient un point de rencontre unique entre les cultures tsiganes, gitanes et le grand public.

Au-delà de l’aspect festif, Welcome in Tziganie nourrit une mission essentielle : favoriser une meilleure acceptation des cultures tsiganes et gitanes au sein de la société. À travers la musique, la danse, les arts visuels, les tables rondes, le festival offre l’opportunité de partager et de mettre en lumière les spécificités de cette culture, les aspects singuliers de leur mode de vie, ainsi que leur perception de la société et des principes du vivre ensemble.

Programmation :

– Vendredi 26 avril :

BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA (Inde)

SABOR DE GRACIA (Espagne)

KOCANI ORKESTAR (Macédoine)

DJ DUNKELBUNT (Autriche)

– Samedi 27 avril :

BALKAN PARADISE ORCHESTRA (Espagne)

TRIBUTE TO FERUS MUSTAFOV (Macédoine)

BOJAN RISTIC BRASS BAND (Serbie)

SHAZALAKAZOO Live Band (Serbie)

– Dimanche 28 avril

TAKSIM TRIO (Turquie)

LA CARAVANE PASSE + guests (France)

UNZA UNZA ORCHESTRA EX. NO SMOKING ORCHESTRA (Serbie)

KOZA MOSTRA (Grèce)

WELCOME IN TZIGANIE #17

26 au 28 avril 2024

à SEISSAN – GERS (32)

www.welcome-in-tziganie.com