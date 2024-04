Yodelice en concert en janvier 2025 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Yodelice revenait en 2022 avec un quatrième album poétique et introspectif, « The Circle ». Ce retour s’était accompagné d’une création unique à la Salle Pleyel les 24, 25 et 26 mars 2023 à guichet fermé. Cette année, l’artiste protéiforme revient avec une musique à la hauteur de notre époque, complexe, aux nuances sombres et à la soif immense de lumière. Rage, joie et sensualité irradient ce nouveau projet à venir à l’automne, qui croise influences rock et électro en une seule course furieuse.

Il faudra par contre attendre 2025 pour le voir sur la scène du Bikini. Réservation : lebikini.com