COVID-19 : EDF mobilisé et solidaire en Occitane

Dans le cadre de la crise sanitaire et sociale sans précédent causée par le covid-19, EDF s’est mobilisé en Occitanie, travers plusieurs fonds pour aider les plus fragiles, pour répondre à des besoins d’urgence mais aussi pour contribuer à la continuité pédagogique et l’éducation des jeunes défavorisés. Ainsi c’est près de 42 000 euros qui ont été versés sur le territoire occitan.

La Fondation Groupe EDF a créé un Fonds d’Urgence et de Solidarité pour faire face à la crise sanitaire et sociale du Covid-19. Ce sont ainsi une cinquantaine de projets qui ont été soutenus dans toute la France, dont 5 en Occitanie pour un montant total de 21 865€.

10 000 € au Secours Populaire de l’Hérault pour l’achat et distribution de denrées alimentaires, de kits d’hygiène et pour la mobilisation de 20 véhicules pour assurer le transport auprès de populations en grande précarité (familles, migrants, SDF).

3 000 € au Comité de Portet-sur-Garonne du Secours Populaire Français pour l’achat complémentaire de denrées alimentaires et produits de 1ère nécessité pour les familles démunies.

4 000 € au profit d’IMEIF pour la fourniture de matières premières pour la fabrication de masques en tissu par des femmes en grande précarité sociale et économique du quartier prioritaire le plus pauvre de Montpellier. Contribution au dispositif de « rémunération » de ces femmes en aide alimentaire et tablettes pour leurs enfants scolarisés.

3 000 € pour l’APSEM pour la formation aux gestes barrières et apport de biens de 1ère nécessité à 40 familles du quartier prioritaire de la Reynerie à Toulouse.

1 865 € aux Restos du cœur de l’Aude pour l’approvisionnement en matières premières d’un réseau de makers qui fabrique pour eux, pour le monde associatif et le personnel médical des visières de protection. Les restos du Cœur de l’Aude pourront ainsi protéger leurs bénévoles.

EDF en Occitanie a également fait un don de 20 000 € : d’une part à la ligue de l’enseignement Hérault pour 15 000 € via le FAPE EDF (Fonds Agir Pour l’Emploi) pour permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture et d’autre part, 5000 € pour doter les élèves des quartiers prioritaires en ordinateurs, tablettes et connexions et ainsi contribuer à la nécessaire continuité éducative en cette période complexe, en partenariat avec le rectorat de région.

Devant la crise sanitaire actuelle, les salariés occitans du Groupe EDF, pleinement mobilisés pour assurer leurs missions essentielles au service des citoyens des pays dans lesquels ils exercent, ont également donné de leur temps aux associations locales grâce au dispositif « Confinés et Solidaires » mis en place par le Groupe.