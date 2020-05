Report de la saison Arènes en Scène à Bayonne

Partager Facebook

Si pour les vacances, vous aviez prévu des concerts aux Arènes de Bayonne, les dates sont annulées et reportées.

La Ville de Bayonne et Alhambra Production avaient programmé une saison très riche cet été aux arènes. Malheureusement, la pandémie de Covid 19 a contraint l’État à prendre des mesures strictes pour éviter la propagation du virus. Les décrets des 11 et 12 mai 2020 ont prolongé l’état d’urgence sanitaire et interdit tout événement réunissant plus de 5 000 personnes jusqu’au 31 août.

Ainsi, les concerts de Jean-Louis Aubert, Kassav et Christophe Maé ont dû être reportés, et les Fêtes de Bayonne annulées cet été.

Arènes en scène 2021

A la demande du maire et à la suite de réunions de travail avec Alhambra Production et les services de la Ville, les artistes ont été contactés dans la perspective de reporter les dates prévues en juillet 2021.

Les spectacles suivants sont d’ores et déjà programmés :

– mercredi 21 juillet : Jean-Louis Aubert

– vendredi 23 juillet : Kassav

dimanche 25 juillet : Christophe Maé

Alhambra Production poursuit ses recherches pour densifier, si possible, la programmation.

Gestion de la billetterie

Le concert de Eva est annulé, les billets sont remboursables immédiatement auprès de votre point de vente.

Pour les autres spectacles, les billets sont automatiquement reportés pour les concerts de 2021 aux Arènes. Néanmoins, le remboursement des billets sera possible jusqu’au 31octobre 2020.

Pour toute question au sujet des reports et des possibilités de remboursement vous pouvez joindre : BOX OFFICE au 05 56 48 26 26.