Cours de doublage à Toulouse avec Batman et Spiderman !

Les voix célèbres françaises de Batman et Spiderman donneront des cours de doublage aux Toulousains en décembre prochain.

À l’occasion de la venue sur Toulouse les 2 et 3 décembre prochains du Prime Video Club au Centre Commercial Toulouse Blagnac, les voix célèbres françaises de Batman et Spiderman, entre autres , Donald Reignoux et Philippe Valmont proposeront aux Toulousains de tester l’apprentissage du doublage sur des sessions de 30 minutes.

Pour prendre rendez vous :

– Samedi 2 décembre de 12h30 à 15h30 et de 16h à 19h30

Dimanche 3 décembre de 11h à 13h30, de 14h30 à 17h et de 18h à 19h30.



Inscription obligatoire sur le site http://www.primevideoclub.fr

tout savoir sur le Prime Vidéo Club 2.0 : https://www.toulouseblog.fr/prime-video-devoile-la-tournee-prime-video-club-a-toulouse/