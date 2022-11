Toulouse. Le Printemps de septembre devient Le Nouveau Printemps

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival Le Printemps de Septembre devient le Nouveau Printemps et aura lieu du 2 juin au 2 juillet 2023 pour une édition imaginée par matai crasset à Toulouse.

Le Printemps de septembre, festival fondé en 1991 par Mathé Perrin, a eu plusieurs noms et plusieurs vies tout en conservant le désir de soutenir les artistes, de susciter les créations les plus audacieuses, de favoriser la rencontre entre les œuvres et un large public et d’être une chambre d’écho des questions de son époque.

Nouveauté

Le festival annuel sera pensé pour un-e artiste associé-e. Le Nouveau Printemps invite, chaque mois de juin, un·e artiste·e issu·e d’une discipline connexe aux arts visuels (architecture, cinéma, musique, littérature, danse…) à coconcevoir la programmation. Irrévérencieux, minimal ou exubérant, poétique ou politique, le festival se réinvente à chaque édition pour révéler, année après année, de multiples visions de l’art.

Une édition 2023 imaginée par matai crasset

Le Nouveau Printemps a choisi pour sa première édition de s’associer à la designer matali crasset, créatrice multiple engagée de longue date dans des choix alternatifs.

Elle développe une approche à la croisée d’une pratique artistique et anthropologique, aussi joyeuse que politique, qui vise à injecter du commun et ouvrir des possibles.

L’édition imaginée en complicité avec matali crasset se déploiera à Toulouse, du 2 juin au 2 juillet 2023, dans le quartier Saint-Cyprien, dans ses musées et sur ses trottoirs, dans ses boutiques et ses jardins. Expositions, projets avec le territoire, installations dans l’espace public, rencontres, école éphémère et fêtes…, le programme sera dévoilé en février 2023.

Un nouveau site : https://lenouveauprintemps.com/