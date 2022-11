Prime Video dévoile la tournée « Prime Video Club » à Toulouse

Partager Facebook

Prime Vidéo installe un « vidéo club 2.0 » les 2 et 3 décembre prochain au Centre Commercial Toulouse Blagnac.

Prime Video a annoncé aujourd’hui le lancement prochain de la tournée de son “Prime Video Club”, une ré-interprétation moderne du vidéo-club, qui avait vu le jour sur Paris en décembre 2021. Fort de ce succès, le Prime Video Club s’installera cette année dans 3 villes : à Toulouse les 2 et 3 décembre (Centre Commercial Toulouse Blagnac), à Nice les 9 et 10 décembre (Centre Commercial Lingostière), et Paris du 16 au 17 décembre (Place de l’Europe à Saint-Lazare).

Pour nombreux français, le vidéo-club était un lieu unique d’échanges, de quêtes du film ultime, des heures à chercher le film sur conseil du personnel et des cinéphiles. C’est cette atmosphère particulière que Prime Vidéo a recrée avec le Prime Video Club.

Celui-ci mettra en lumière la profondeur du catalogue Prime Video et offrira la possibilité aux visiteurs d’assister à de projections exclusives des sorties majeures de Prime Video des prochaines semaines comme Cœurs Noirs, Celebrity Hunted : Chasse à l’Homme Saison 2, Shotgun Wedding ou Hawa.

Ils pourront également participer à une séance de doublage dans un véritable studio sur place où ils auront l’occasion de doubler certaines des scènes de leurs séries Amazon Original préférées, avec la complicité de voix célèbres françaises. Tout cela dans un décor imaginé spécialement pour que les visiteurs se sentent chez eux.

Pour en savoir plus : https://www.primevideoclub.fr/