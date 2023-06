Coupe du Monde : 10 toulousains avec le XV de France pour le stage d’été

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le staff du XV de France a dévoilé sa liste des 42 joueurs pour le premier stage de préparation à la Coupe du Monde 2023. Dix joueurs du Stade Toulousain seront de l’aventure.

Le 8 septembre, une nouvelle aventure commencera pour le XV de France. Fabien Galthié et son staff donnent plusieurs rendez-vous aux bleus pour préparer la Coupe du Monde. Pour le premier stage de préparation à Monaco à partir du 2 juillet, pour une durée de 15 jours, le sélectionneur a appelé 42 joueurs dont 10 toulousains : Cyril BAILLE, Julien MARCHAND , Peato MAUVAKA, Dorian ALDEGHERI, Thibaud FLAMENT, François CROS, Antoine DUPONT, Romain NTAMACK, Melvyn JAMINET et Thomas RAMOS. Souvent appelé Mathis Lebel ne fait pas parti de cette première sélection, remplacé par les révélations Louis Bielle-Biarrey (UBB) et Emilien Gailleton (Pau). Anthony Jelonch, blessé depuis le 6 Nations, tente toujours son pari fou de revenir avant le mondial. Enfin, Emmanuel Meafou sera absent pendant 8 semaines et ne possède pas encore son passeport français.

Ce n’est qu’une première liste et le plus important est de figurer dans les 33 français pour la Coupe du Monde début septembre.

Les 42 bleus :

Piliers : Baille, Wardi, Gros, Atonio, Aldegheri, Bamba, Laclayat.

Talonneurs : Marchand, Mauvaka, Bourgarit

Deuxième ligne : Woki, Flament, R. Taofifenua, Willemse, Chalureau, Verhaeghe.

Troisième ligne : Alldritt, Ollivon, Cros, Macalou, Boudehent, Cretin, Tanga.

Demi de mêlée : Dupont, Lucu, Couilloud, Serin.

Demis d’ouverture : Ntamack, Jalibert, Hastoy.

Centres : Fickou, Danty, Moefana, Vincent, Gailleton.

Ailiers-arrières : Penaud, Villière, Ramos, Jaminet, Dumortier, Bielle-Biarrey, Dulin.