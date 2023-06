Felix en live à Toulouse pour le Green Pink Festival

Partager Facebook

FELIX sera en live à Toulouse, au jardin des plantes dans le cadre du Green Pink Festival et présentera son single « Homo Sapiens ».

Connaissez-vous FELIX? Egalement fondateur de MUSIC DECLARES EMERGENCY France, cet artiste consacre une grande partie de sa vie à l’écologie. Après plusieurs années passées en Chine dans le monde des affaires, il quitte tout pour se consacrer à la musique et à l’écologie.

Il raconte cette transition brutale dans un spectacle musical « Demain est annulé ». Ce spectacle et de son parcours ont donné vie, naturellement, à un album qui sortira fin 2023, un subtil mélange de chanson et de pop urbaine encensé par André Manoukian.

A découvrir le 23 juin au jardin des plantes à l’occasion du GREEN PINK Festival. Le jour même, il nous dévoilera HOMO SAPIENS le second single extrait de son prochain album “Demain est annulé”, dont la sortie est prévue en hiver 2023. Dans ce titre, Félix rappe et chante (fort !) la chute du plus grand prédateur terrestre. Le single est accompagné d’un clip tourné dans une grotte afin d’illustrer ses propos de la meilleure des manières.

Photo : Crédit Ksenia Barzakovskaia (CP)