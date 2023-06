Champions Cup : Le Stade Toulousain sera dans la Poule 2

Partager Facebook

Pour la saison 2023/2024, le Stade Toulousain connait ses adversaires pour la Champions Cup.

À l’issue du tirage au sort de la Champions Cup, on connait les 4 adversaires du Stade Toulousain pour les phases de poules ! Les Rouge et Noir seront donc rattachés à la poule 2 et affronteront Cardiff Rugby, Bath Rugby, Harlequins et l’Ulster Rugby

Le Racing 92 fait également partie de ce groupe, mais le nouveau format de la compétition ne permet pas aux clubs d’une même ligue de se rencontrer avant les phases finales.

Les autres clubs français sont répartis dans les autres poules avec notamment un La Rochelle – Leinster dans la Poule 4.

Les Poules de Champions CUP 2023/2024

Poule 1

Saracens (ANG), Bordeaux-Bègles, Bulls (AFS), Bristol (ANG), Connacht (IRL), Lyon

Poule 2

Toulouse, Cardiff (PDG), Bath (ANG), Racing 92, Harlequins (ANG), Ulster (IRL)

Poule 3

Munster (Irl), Bayonne, Glasgow (ECO), Exeter (ANG), Toulon, Northampton (ANG)

Poule 4

La Rochelle, Stade Français, Leicester (ANG), Stormers (AFS), Leinster (IRL), Sale (ANG)