Report du spectacle de Jérémy Ferrari en septembre à Toulouse

Il faudra attendre la rentrée 2020 pour voir Jérémy Ferrari sur scène à Toulouse.

Suite aux mesures restrictives prises par les autorités face au COVID 19, le spectacle de Jérémy Ferrari prévu le 22 avril prochain est reporté au 10 septembre prochain toujours au Casino Barrières.Les billets restent valables pour cette date.

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant avec 300 000 spectateurs en salle, un DVD de platine, élu spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !

Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. Il sera donc le 10 septembre au Casino Barrière puis le 8 avril 2021 au Zénith de Toulouse.

Réservations : http://www.agoprod.fr/