Coronavirus – Dernières mesures prises à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mardi 17 mars, le Maire de Toulouse, Jean Luc Moudenc, s’est adressé aux toulousains. Retour sur les dernières mesures prises par la municipalité face au Coronavirus – COVID 19.

#COVIDー19 : Mardi 17 mars 2020 11H00.@jlmoudencmaire précise les mesures à #Toulouse qui découlent de l'allocution du Président de la République du lundi 16 mars 2020. pic.twitter.com/RFwwAcpKv2 — Mairie de Toulouse (@Toulouse) March 17, 2020

Les services de l’État-civil sont maintenus (naissance/décès) mais le service des formalités administratives est fermé. L’instruction des dossiers de demande de carte nationale d’identité et de passeport et leur délivrance seront retardées.

Tous les parcs et jardins de Toulouse sont fermés à partir de mardi 17 mars.

Dans la continuité des décisions prises par l’État, l’Espace Diversité Laïcité est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Au regard de ces circonstances sanitaires actuelles exceptionnelles, la mairie de Toulouse annule, jusqu’à nouvel ordre, toutes les manifestations et marchés non alimentaires.

Les mairies de quartiers et maisons de la citoyenneté sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Le Mairie bus est suspendu.

Toutes les activités du domaine des autorisations d’#urbanisme sont interrompues jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les bibliothèques et médiathèques de Toulouse sont fermées au public jusqu’au 15 avril 2020. Durant cette période, tous les prêts en cours sont prolongé.

Les lieux suivants sont ouverts : magasins et marchés d’alimentation, pharmacies, banques, stations essence, bureau de tabac et de presse. Le gouvernement a fait la liste des commerces qui pourront ouvrir le Gouvernement, publiée dans un arrêté paru lundi 16 mars au Journal officiel.

Les services de propreté de l’espace public et de collecte des ordures ménagères sont également maintenus.

Accueil des enfants du personnel soignant

A compter du 17 mars 2020, un accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire est organisé, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00, dans les groupes scolaires suivants :

Rangueil : 16 rue Claude Forbin – 31 400 Toulouse

Armand Leygue : 20 rue Lucien Cassagne – 31500 Toulouse

Borderouge : 4 rue Antoine Pastre – 31 000 Toulouse

Matabiau : 42 rue Matabiau, 31 000 Toulouse

Simone Veil : 5 chemin Cambert – 31100 Toulouse

G. de Gaulle-Anthonioz : 75 voie du Toec – 31 300 Toulouse

Guilhermy :7 rue de las Brugues – 31 100 Toulouse

Gaston Dupouy : 10 rue du Prof. G. Dupouy – 31 100 Toulouse

La restauration ne pouvant être assurée, les enfants seront accueillis avec un panier repas fourni par les parents.

Conformément aux directives de l’Etat, les groupes d’enfant sont limités à 10 par classe.

Tisseo s’adapte

Tisséo adapte ses services et fait circuler la majorité de ses lignes de bus en horaires vacances à compter du lundi 16 mars. Les lignes de métro A et B et de tram T1 et T2 fonctionnent normalement. Les derniers départs pour l’ensemble des lignes de métro, tram, bus et TAD sont réalisés à 22h30. les agences Tisséo sont également fermées.