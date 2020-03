TO XIII : Les compétitions anglaises à l’arrêt

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Face à l’épidémie Coronavirus, la RFL (fédération Anglaise de rugby à XIII) suspend l’ensemble de ses compétitions.

Le Championship pour le TO XIII, mais aussi la Super League (1ère division), la League One (3ème division), la Super League féminine et toutes les compétitions amateurs Outre-Manche sont donc interrompues jusqu’au 3 avril inclus.

En fonction de l’évolution de la situation, la fédération sera amenée, en concertation avec les clubs, à prendre des décisions concernant la suite de la saison.

Lundi, le Toulouse Olympique avait souhaité prendre les devants et avait demandé le report du prochain match de l’équipe fanion, prévu à Dewsbury ce dimanche (22/03).