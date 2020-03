Coronavirus – Covid-19 : fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie du pays

En application des décisions prises par l’Etat et annoncées par le Premier Ministre, samedi 14 mars, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, Président du CCAS et Laurent Lesgourgues, élu coordinateur en charge de la mobilisation de nos collectivités face au Coronavirus – Covid-19, ont d’ores et déjà pris les mesures suivantes :

– L’ensemble des services considérés comme vitaux sera maintenu ouvert (santé, sécurité, salubrité, soutien à l’économie, Etat Civil, formalités administratives, …)

– Les marchés alimentaires restent ouverts, sauf décision préfectorale.

– Les services de propreté de l’espace public et de collecte des ordures ménagères sont également maintenus.

– Les parcs et jardins restent ouverts dans les conditions normales, sauf alertes météo habituelles.

– Tous les lieux culturels et sportifs, quelle que soit la jauge, sont fermés.

– La fermeture des restaurants, débits de boissons, salles de danses… s’appliquent sans aucune distinction (y compris ceux dans les marchés couverts).

– Les restaurants séniors sont fermés avec étude de solutions alternatives.

– Toutes les manifestations et marchés non alimentaires sont annulés.

La police municipale se tient à la disposition des forces publiques de l’Etat pour la mise en application de ces mesures.