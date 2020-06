Concert : Marcel et Son Orchestre débarquent à Toulouse en 2021

Partager Facebook

Le groupe culte Marcel et Son Orchestre sera en concert au Bikini de Toulouse le 6 mars 2021.

Marcel et son orchestre, c’est un groupe de rock festif aux accents punks et ska qui mêle chansons revendicatives et politiques et textes festifs. Marcel et son Orchestre c’est aussi plus de 400 000 albums vendus et plus de 1000 concerts depuis ses débuts.

Début 2012, après 25 ans de vie commune, Marcel annonce sa séparation. Afin de fêter cela dignement le groupe part en tournée pour remercier le public et embrasser une dernière fois toutes les copines et les copains. La tournée s’achèvera les 14 et 15 décembre 2012 à Lille pour deux concerts marathon où ils joueront 50 titres par soir dans un Aéronef plein de rires et de quelques larmes.

En décembre 2017, ils jouent devant 6500 personnes (3 dates complètes en moins de 24h) à Lille, enchainent sur la tournée « Youpi Power Tour 2018 » qui remet les Marcel sur le devant de la scène.

En 2019, le groupe fait durer le plaisir et sort quelques surprises avec le double album/compilation Hits, Hits, Hits, Hourra !!! En 2020, la gourmandise va les pousser jusqu’à l’Olympia en février avec une nouvelle tournée. Cette tournée, mise en pause en raison du COVID 19, passera par Toulouse le 6 mars 2021.

Marcel et Son Orchestre en concert à Toulouse

Le 6 mars 2021

Le Bikini

Réservations : www.lebikini.com