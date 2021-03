Rencontre autour du succès des toulousains TAT Productions !

Partager Facebook

Occitanie films et TAT productions organisent une rencontre en ligne le jeudi 18 mars 2021 à 10h30 afin de revenir sur le succès à l’international des productions de TAT, Les As de la jungle, la série et le film, et Terra Willy.

Dans une conférence en ligne, retour sur une boite de production au succès incroyable à l’international. Comment s’est construit ce succès et quels sont les ingrédients qui l’ont favorisé ? Comment encourager cette ouverture internationale dès la production des oeuvres ? Comment rencontrer et établir des relations durables avec les vendeurs et distributeurs internationaux ? Comment se prépare la sortie internationale de Pil, le prochain film de TAT à sortir sur les écrans ?

Jean-François Tosti, co-fondateur de TAT, répondra à ces questions, grâce à une discussion illustrée d’extraits des réalisations de TAT. Cette rencontre s’inscrit dans un cycle de rencontres organisées à l’occasion des 20 ans de la société d’animation toulousaine.

Rencontre réservée aux professionnels et aux étudiants mais également ouverte au public : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/la-vie-des-films-%C3%A0-linternational-tat-productions