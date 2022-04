Concert de Kendji Girac cet été près de Toulouse

Partager Facebook

Le mardi 12 juillet 2022, Kendji Girac prendra place au Château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn, pour un concert en plein air.

Depuis deux ans, le Chateau de la Garrigue accueille des spectacles en plein air, notamment avec des shows des 3T de Toulouse. Cet été, on pourra découvrir les Scènes d’été, des rendez-vous musicaux entre autres dans ce joli lieu près de Toulouse.

Et le 12 juillet, c’est Kendji Girac qui prendra place sur la scène en plein air installé devant le Château. Kendji, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables revient sur scène en 2021 ! Le jeune prodige de la Gypsie Pop est de retour pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse avec un passage près de Toulouse.

Vous pouvez réserver vos places ici : https://chateaudelagarrigue.bleucitron.net/