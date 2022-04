Pour Pâques, où faire la chasse aux oeufs à Toulouse ?

Partager Facebook

Tradition oblige, pour le weekend de Pâques, plusieurs chasses aux oeufs auront lieu à Toulouse et dans sa région. Voici quelques idées pour sortir en famille !

La chasse aux oeufs par Citizenkid

CitizenKid est de retour avec la plus grande chasse aux œufs de Pâques de France. Le jeu de piste en plein air entraîne petits et grands dans un quartier ou un parc à la recherche d’indices. Deux parcours sont proposés : un pour les enfants de 4 à 6 ans et un pour les 7 à 12 ans.

> https://www.citizenkid.com/evenement/paques-2022-jeu-de-piste-avec-citizenkid-a1062885

Chasse aux oeufs au Bazacle

Tout au long du week-end de Pâques, les espaces EDF Bazacle proposent aux petits et grands une chasse aux œufs ! Les visiteurs sont invités à venir en famille chercher les petits œufs en chocolat cachés dans les recoins du Bazacle les 16 et 17 avril de 10h à 18h.

> https://www.toulouseblog.fr/chasse-aux-oeufs-au-bazacle-a-toulouse/

Pâques à l’Aéroscopia Blagnac

Le musée aeroscopia et le chocolatier de Seilh Frédéric Lopez célèbrent Pâques et organisent un jeu pour les jeunes gourmands de 3 à 10 ans!

> https://www.aeroscopia.fr/

Cherchez des oeufs au Zoo African Safari

Du 16 au 18 avril, une chasse aux œufs nature et colorée sera organisée dans le parc à pied. L’occasion de découvrir le Zoo de Plaisance du Touch, près de Toulouse, d’une manière gourmande !

> http://www.zoo-africansafari.com/index.php/actualites/chasse-aux-oeufs-2022-nature-pres-de-toulouse

Le Chef aux oeufs d’or : Stéphane Tournié

Le chef toulousain Stéphane Tournié propose, du 11 au 17 avril, une grande chasse aux oeufs de Pâques au coeur de Toulouse. Le temps d’une semaine, il devient ainsi : « Le Chef aux oeufs d’or ». Explications: https://www.toulouseblog.fr/paques-une-chasse-aux-oeufs-dor-au-coeur-de-toulouse/

Chasse aux oeufs au Labyrinthe de Merville

Cette année encore, les cloches de Pâques sonneront dans le Labyrinthe de Merville samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022, de 10h à 18h.

60 000 œufs en chocolat, dissimulés dans les allées du Labyrinthe de Merville, attendent petits et grands durant le long week-end pascal.

> labyrinthedemerville.com

Des oeufs avant la rencontre du TO XIII

Lundi, le Toulouse Olympique recevra Hull KR à Ernest Wallon. Cette rencontre aux enjeux majeurs sera précédée de deux heures d’animations funs et gratuites pour rendre cette journée mémorable. Au programme, chasse aux œufs, stand de maquillage, tatouages éphémères, structure gonflable… toutes les informations sont disponibles ici : https://bit.ly/3E9hjY9